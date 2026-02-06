Brussel·les acusa TikTok de violar la llei de serveis digitals pel seu disseny "addictiu"

BRUSSEL·LES 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha acusat la xarxa social xinesa TikTok de no prendre mesures per protegir els usuaris del dany "físic i emocional" que pot generar el disseny "addictiu" de la seva plataforma, la qual cosa viola la llei europea de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès) i està castigat amb multes de fins a un 6% del volum de negoci global anual de la companyia sancionada.
En concret, la investigació preliminar dels serveis comunitaris apunta que la companyia ha incomplert l'obligació d'avaluar els riscos i prendre mesures correctives dels efectes de pràctiques nocives com l'"scroll infinit, l'autoplay, les alertes de notificacions i el sistema de recomanacions altament personalitzat".
"L'addicció a les xarxes socials pot tenir efectes perjudicials en el desenvolupament mental d'infants i adolescents i la DSA fa les plataformes responsables dels efectes que poden tenir en els usuaris", ha avisat la vicepresidenta de l'executiu comunitari responsable de Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen.
Fonts comunitàries recalquen que el "diàleg" continua obert amb la plataforma per buscar solucions, però admeten que les mesures per mitigar els danys que s'han implantat fins ara són "clarament insuficients". "Tenim prou material per creure que TikTok està violant la llei europea", apunten les fonts que, no obstant això, demanen cautela perquè el procés continua en marxa i encara no es pot parlar de conclusions definitives.