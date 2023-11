Bruno Oro explora els "dilemes ètics" de la intel·ligència artificial en el seu monòleg 'AI, AI, AI'

Cada funció tindrà "un moment únic" en el qual improvisarà a partir de ChatGPT

L'actor Bruno Oro explora a través de l'humor els "dilemes ètics" que planteja la intel·ligència artificial en el seu nou monòleg 'AI, AI, AI', que es podrà veure a partir de dijous a la sala 9 dels cinemes Bosque de Barcelona amb la direcció d'Alejo Levis.

En unes declaracions a Europa Press, Oro ha explicat que el xou arrenca quan descobreix que s'ha d'enfrontar al seu clon generat amb IA que "perfecciona tant l'art de la comèdia" que l'amenaçarà amb reemplaçar-lo i acabar amb la seva carrera.

Ha destacat que es tracta d'un espectacle molt dinàmic en el qual, a més de cantar, ballar i tocar el piano, experimentarà i improvisarà en directe amb les respostes de ChatGPT, una novetat que brindarà "un moment únic en cada funció".

UN "EQUILIBRI" ENTRE NOVETATS I CLÀSSICS

Ha assegurat que per a l'avinentesa ha creat un llenguatge més modern i més audiovisual per sorprendre el públic, tot i que recuperarà personatges cèlebres del seu repertori com Jacobo o Larry per garantir "un equilibri entre clàssics i novetats".

'AI, AI, AI' és el quart muntatge que signa juntament amb Levis --després de 'Si o No?', 'Cobertura' i 'Bruno & Co'--, amb qui ha defensat que forma un tàndem que funciona i que hi té una "fe cega" per compartir el mateix sentit de l'humor, ha afirmat l'actor barceloní.

"UNA INVITACIÓ A LA REFLEXIÓ"

"No és una crítica, sinó una invitació a la reflexió, a jugar amb la por, a fer una mica de paròdia i sàtira de les imperfeccions dels humans", ha destacat Oro, i ha afegit que no només pretén fer riure el públic amb els seus espectacles, sinó també generar debat.

Ha confessat que pujarà tranquil a l'escenari dels Bosque perquè "la preestrena va anar molt bé i el públic va connectar molt amb el xou, que té una part final emotiva", i ha remarcat que l'experiència d'actuar en directe el diverteix i l'encanta.