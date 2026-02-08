Bruna Cusí s'alça amb el Premi Gaudí a millor actriu secundària per 'Frontera'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Bruna Cusí s'ha alçat amb el Premi Gaudí a millor actriu secundària per la pel·lícula 'Frontera', de Judith Colell, en la gala que se celebra aquest diumenge en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
S'ha imposat en aquesta categoria a Carla Linares per 'La furia', Elena Irureta per 'Sorda' i Nausicaa Bonnín per 'Estrany riu', i en el seu discurs ha reivindicat l'ofici d'actor i ha subratllat que el seu personatge, Juliana, "no mira cap a un altre costat".
És el segon Premi Gaudí que aconsegueix l'actriu després de l'assolit pel seu paper a 'Estiu 1993', de Carla Simón, un rol pel qual també va rebre un Premi Goya.