Bruce Springsteen ven 50.000 entrades a Barcelona i estudia un cinquè concert a Espanya

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Bruce Springsteen and The E Street Band ha venut 50.000 entrades del concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona previst per al 20 de juny i estudia una cinquena data a Espanya de cara al 2024.

El possible nou concert se sumaria als tres a l'Estadio Civitas Metropolitano de Madrid el 12, 14 i 17 de juny i al de Barcelona, informa Doctor Music en un comunicat aquest dilluns.

Aquests concerts de Springsteen a Espanya suposen el seu retorn després del doble concert que l'artista va oferir a la primavera a Barcelona en l'inici de la gira europea del 2023.