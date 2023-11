Bruce Springsteen ven 250.000 entrades per la gira espanyola del 2024

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Bruce Springsteen and The I Street Band ha venut 250.000 entrades per als cinc concerts a Espanya dins la gira europea del 2024, informa aquest dimarts la promotora Doctor Music en un comunicat.

Amb els d'abril a l'Estadi Olímpic de Barcelona, el músic ha venut més de 350.000 entrades per als seus concerts espanyols en un any.

Els concerts de Springsteen a Espanya el 2024 seran el 12, 14 i 17 de juny a l'estadi Civitas Metropolitano de Madrid, i el 20 i 22 en l'Estadi Olímpic de Barcelona.