Bruce Springsteen ven més entrades per als concerts de Barcelona i Madrid

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La promotora Doctor Music ha posat aquest dimarts a la venda un nombre limitat de noves entrades per als concerts de Bruce Springsteen and The E Street Band a Madrid i Barcelona al juny per "ajustos finals de producció".

Són entrades de seient reservat i de pista per als concerts de Madrid i entrades de seient reservat per als de Barcelona, informa la promotora en un comunicat.

Bruce Springsteen and The E Street Band actuaran el 12, 14 i 17 de juny a l'Estadio Civitas Metropolitano de Madrid i el 20 i 22 a l'Estadi Olímpic de Barcelona.