Bruce Springsteen farà un segon concert a Barcelona el juny del 2024

Bruce Springsteen and The E Street Band ha anunciat un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona per al dissabte 22 de juny, informa aquest dimecres la promotora Doctor Music en un comunicat.

Ho ha anunciat després de l'"èxit de vendes" de la gira espanyola del 'Boss', que finalment farà cinc concerts a Espanya: els dies 12, 14 i 17 de juny a l'Estadi Civitas Metropolitano de Madrid i el 20 i el 22 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

Les entrades per a aquest segon concert a Barcelona es posaran a la venda el 21 de novembre, ha informat la promotora.

Aquests concerts de Springsteen a Espanya suposen el seu retorn després del doble concert que va oferir l'artista la primavera passada a Barcelona com a inici de la gira europea del 2023.

La nova gira europea de Springsteen del 2024 consta de més d'una vintena de concerts i començarà a Cardiff (Gal·les) el 5 de maig, després visitarà Belfast (Irlanda del Nord), Kilkenny, Cork, Dublín (Irlanda), Sunderland (Anglaterra), Marsella (França), Praga (Txèquia), Milà (Itàlia), Madrid i Barcelona.

També passarà per Nimega (els Països Baixos), Werchter (Bèlgica), Hannover (Alemanya), Odense (Dinamarca), Hèlsinki (Finlàndia), Estocolm (Suècia), Bergen (Noruega) per concloure al Wembley Stadium de Londres el 27 de juliol.