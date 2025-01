La Bressola rebrà 150.000 euros menys en ajuts del Govern amb la pròrroga pressupostària

L'executiu d'Illa preveia augmentar l'aportació dels 650.000 als 800.000 euros

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La pròrroga de pressupostos a la qual es veu abocat el Govern després del 'no' d'ERC a negociar els comptes comportarà que el projecte d'educació del sud de França La Bressola rebi 150.000 euros menys en ajuts i mantindrà l'aportació de 650.000 euros que va rebre l'any passat.

Segons expliquen aquest dimarts fonts de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat a Europa Press, el Govern preveia que els comptes del 2025 recollissin una pujada de l'aportació a La Bressola fins als 800.000 euros.

"Si no n'hi ha (de pressupost), l'ajut segurament serà com el de l'any passat, 650.000 euros", han expressat les mateixes fonts.

Aquest mateix dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que el Govern "té mecanismes per governar i per avançar" malgrat no poder aprovar els comptes després del rebuig d'ERC a negociar-los.

"La realitat és que ERC ha anunciat que no hi haurà negociació pressupostària, amb aquesta realitat el que sí que hem de garantir és donar respostes als diferents reptes i problemàtiques que té la ciutadania de Catalunya", ha dit.

"EN CAP CAS BAIXARÀ DELS 650.000" EUROS

En relació amb si l'aportació a La Bressola podria variar a través d'una modificació de crèdit, des Política Lingüística indiquen que "sense pressupostos serà molt complicat l'augment, però en cap cas baixarà dels 650.000".

A més a més, asseguren que el conseller, Francesc Xavier Vila, ja ha traslladat a la resta de consellers que el departament treballa per "respondre de manera positiva a la petició de més finançament que ha fet La Bressola".