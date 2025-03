La Bressola es manifesta a Perpinyà (França) per reclamar "suport institucional" econòmic

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -

L'Associació Cultural-Escola La Bressola s'ha manifestat aquest dissabte a Perpinyà (França) per reclamar el "suport institucional" econòmic a l'escola en català, davant de la situació econòmica de la xarxa d'escoles catalanes.

Sota el lema 'Bressola viva, llengua viva', els manifestants s'han concentrat a la plaça Catalunya del municipi, amb l'assistència d'entitats com Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Plataforma per la Llengua.

En una atenció als mitjans, el president de La Bressola, Guillem Nivet, ha defensat demostrar al Departament dels Pirineus Orientals i a l'Ajuntament de Perpinyà la importància de La Bressola: "No és una cosa morta, és una cosa ben viva aquí a la Catalunya Nord i la importància de l'ensenyament en català".

Així mateix, ha lamentat la manca de subvencions per part del consistori des del 2020 i ha demanat que es revisi cada any l'ajuda econòmica per "arrencar una dinàmica de creixement", en unes declaracions a TV3.

També hi han acudit representants de partits polítics com el diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà, l'eurodiputat dels Comuns-Sumar Jaume Asens i el diputat a la cambra catalana Lluís Mijoler, entre d'altres.

Des de la CUP, el secretari general, Non Casadevall, ha reivindicat el "model de país" que defensa La Bressola per ensenyar en català, en un vídeo difós a X, recollit per Europa Press.