La Bressola guanya el Premi Martí Gasull i Roig a l'exemplaritat en la defensa del català

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La xarxa d'escoles associatives La Bressola ha estat guardonada aquest dilluns a la tarda en la 13 edició del Premi Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua per "l'exemplaritat en la defensa de la llengua" catalana, ha informat l'entitat en un comunicat.
Gràcies a la votació popular, La Bressola s'ha imposat a la revista 'Cavall Fort' i al Centre Artesà Tradicionàrius de promoció de música i cultura musical.
El president de la Bressola, Guillem Nivet, ha defensat la immersió lingüística i ha dit que "funciona si és total i absoluta" i ha afegit que, si es fa a mig fer, és bilingüisme i que el bilingüisme és colonialisme pur.
A més, Nivet ha explicat que el suport popular ha permès estabilitzar la situació econòmica de la Bressola, però que no és suficient: "El projecte no podrà continuar si no aconseguim el suport de les institucions, especialment les de l'Estat francès".
La Bressola ha rebut el guardó en una gala que ha tingut lloc a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, en la qual també s'ha lliurat el Premi a la Innovació al projecte Easy Catalan, de contingut audiovisual per aprendre català, i el Premi Especial del Jurat, que ha estat per a l'activista i exsíndic de l'Alguer Carlo Sechi.
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per "parlar sempre en català amb tothom i sumar-se al repte dels 21 dies parlant en català", mentre que a les administracions els ha exigit que actuïn per protegir la llengua.