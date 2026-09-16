La Bressola fa 50 anys amb més de 1.000 alumnes actualment

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La xarxa d'escoles associatives La Bressola per a l'escolarització en català al sud de França fa 50 anys aquest dimecres amb més de 1.000 alumnes actualment a la seva xarxa d'escoles.
En un missatge a X recollit per Europa Press, recorden que van començar amb tan sols 7 alumnes el 1976, a Perpinyà (França), i que actualment és una xarxa escolar amb més d'un miler d'alumnes i "un gran reconeixement pel seu projecte pedagògic".
Han agraït el suport a les institucions, entitats i personalitats que han contribuït al seu creixement: "Aquests 50 anys no haurien estat possibles sense vosaltres".