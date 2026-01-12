La Bressola, 'Cavall Fort' i el Centre Artesà Tradicionàrius, finalistes del Premi Gasull

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Easy Catalan, Cat Lletres i 'La Sotana', finalistes al d'innovació
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Premis Martí Gasull i Roig 2026 de Plataforma per la Llengua han seleccionat com a finalistes la xarxa d'escoles La Bressola, la revista 'Cavall Fort' i l'espai de promoció de la música i la cultura tradicional Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) com a finalistes, del qual s'obre aquest dilluns la votació popular.
Com a novetat d'aquest any, el Premi a la Innovació també se sotmetrà a votació popular i ha designat tres finalistes: el canal de difusió de contingut audiovisual per aprendre la llengua Easy Catalan, el creador de contingut especialitzat en música en català Cat Lletres i el pòdcast 'La Sotana', informa aquest dilluns Plataforma per la Llengua en un comunicat.
Els guanyadors dels premis es podran votar des d'aquest dilluns fins al 6 de febrer en el web dels guardons i l'acte de lliurament serà el 23 de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
En la gala del 23 de febrer també es lliurarà el Premi Especial del Jurat, que s'anunciarà prèviament durant el mes de febrer, i que és un reconeixement de caràcter honorífic a una persona per la seva trajectòria en la defensa de la llengua catalana.
Els jurats del Premi Martí Gasull i Roig i del premi especial, d'una banda, i el del Premi a la Innovació, per l'altra, es van reunir abans de Nadal per seleccionar els finalistes i el mereixedor del guardó honorífic.