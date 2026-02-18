El Brain Film Fest 2026 connectarà cinema, arquitectura i salut cerebral

Tindrà 7 llargmetratges i 20 curts en competició
El 9è Brain Film Fest, que se celebrarà de l'11 al 15 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), tindrà 46 produccions que abordaran com l'arquitectura, l'urbanisme i el paisatgisme contribueixen a la qualitat de vida, la salut cerebral, el benestar i el sentit de pertinença social.
El festival, amb el lema 'Habitar la ment', coincidirà amb la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona i el congrés internacional UIA 2026, informen els organitzadors, la Fundació Pasqual Maragall, en un comunicat d'aquest dimecres.
Aquesta edició comptarà amb 7 llargmetratges, de ficció i documental, 20 curts en competició i 19 propostes més en seccions paral·leles, convidant l'espectador a explorar com "influeixen i impacten" els espais que habita.
El director artístic del festival, Albert Solé, ha explicat que també mantenen la mirada "cap a les històries que posen el focus en la neurodivergència i la salut cerebral", que és l'espai natural del festival.
TÍTOLS SELECCIONATS
Entre les ficcions que conformen la secció competitiva --i opten al XVI Premi Solé Tura a Millor Llargmetratge i al Premi del Públic-- hi ha 'Incontrolable (I Swear)' de Kirk Jones; 'Her Difference' de Lola Doillon; 'Tres adioses' d'Isabel Coixet; 'Valor sentimental' de Joachim Trier; 'Los domingos' d'Alauda Ruiz de Adúa; 'La furia' de Gemm Blasco, i 'My Brain After the Rupture' d'Ursula Macfarlane.
En la secció de curtmetratges en competició, s'han seleccionat 20 treballs de 8 països, triats entre 208 propostes rebudes, que es presentaran en 4 sessions i competiran pel Premi Solé Tura a Millor Curtmetratge i pel Premi del Públic.
FORA DE COMPETICIÓ
Fora de competició, el festival presentarà documentals com '27 Storeys', 'Canalla. El pom de dalt', 'Solo pienso en ti', 'No Other Land' i 'Papallones negres', entre d'altres.
L'edició 2026 s'inaugurarà l'11 de març amb 'Romería', de Carla Simón, que recollirà el Premi Especial Brain Film Fest 2025, i es clausurarà amb 'Flores para Antonio', d'Elena Molina i Isaki Lacuesta.
A més a més, oferirà sessions escolars per a alumnes de secundària, sessions familiars i sessions adaptades amb aforament reduït, il·luminació regulada i films "de to vitalista", com 'Chico y Rita', de Fernando Trueba i Javier Mariscal.