Borràs afirma que avançar en la igualtat d'oportunitats ha de marcar "l'acció política"

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que avançar en la igualtat d'oportunitats ha de marcar "l'acció política" i ha expressat preocupació per la reculada en la manca de sensibilitat dels joves envers el feminisme que desvela l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Borràs, que ha atès els mitjans aquest divendres abans de participar en la manifestació del 8M, ha valorat les bones intencions d'aquesta jornada, però ha fet una crida a treballar perquè el Dia Internacional de la Dona se celebri per posar fi a les desigualtats.

"Hi ha bretxa salarial, hi ha diferència. No fa 20 anys, 50 anys, un segle. El 2024 les dones cobren menys diners que els homes per fer la mateixa feina", ha dit la dirigent de Junts, que ha assegurat que un 85% de les diputades als parlaments europeus pateix violència psicològica, violència en els mitjans de comunicació, sexisme i amenaces per les xarxes socials.

"Un 25% és víctima d'assetjament sexual i un 15% és víctima de violència física", ha afegit la diputada, qui s'ha referit amb preocupació a l'últim sondeig del CEO, segons el qual, un 58% dels joves creu que el feminisme ha anat massa lluny.

"Per tant, és una paradoxa que aquells que es poden beneficiar de tots els anys que s'ha fet la lluita feminista puguin pensar que ha anat massa lluny", ha afirmat Borràs, després de precisar que hi ha molts tipus de feminisme, però tots busquen la igualtat d'oportunitats.

"El que cal és que aquest objectiu sigui el que mantingui la nostra acció política, perquè no hi ha cap moviment social que treballi tant per la igualtat i per la justícia social com ho ha fet el feminisme. Aquest és un objectiu polític", ha subratllat.