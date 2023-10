'La Bonne' impulsa el Premi Joves Creadores per "incentivar la creació" de dones de Barcelona

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, 'La Bonne', ha obert una nova convocatòria del Premi Joves Creadores amb l'objectiu d'"incentivar la producció i la creació audiovisual entre la població jove de dones" de Barcelona, amb el lema 'Les nostres alegries'.

En col·laboració amb l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i la regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, el premi arriba a la sisena edició i pretén "incitar la creació i reflexió sobre aquells fets que aporten plaer i benestar", ha informat 'La Bonne' en un comunicat d'aquest dimarts.

"Ser dona no equival a viure en patiment, ser dona és una alegria", i per impulsar aquesta idea 'La Bonne' ha fet una crida a les joves creadores catalanes per buscar relats d'alegria i de plaer.

El premi seran 5.000 euros per elaborar la proposta presentada, i també una residència tècnica a 'La Bonne' per dur a terme la postproducció, i les guanyadores també participaran en una 'mistress class' amb una directora o realitzadora audiovisual.

La imatge del cartell d'aquest any ha estat creada per l'artista i dissenyadora Marta Velasco, i el termini d'inscripcions per participar en el premi finalitza el 6 de novembre.