Maria del Mar Bonet celebra 60 anys de carrera amb el disc 'L'aigua no cansa'

Una de les cançons del disc inclou referències a la dana de València
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet ha publicat 'L'aigua no cansa' (Discmedi/Blau), un nou àlbum amb el qual celebra 60 anys als escenaris i de trajectòria artística, ha defensat el format físic dels discos i ha assegurat: "M'agradaria fer-ne uns quants més. Veurem les forces".
En una roda de premsa aquest dijous a Barcelona, Bonet, que el 23 de maig encetarà una gira per presentar el disc al Palau de la Música Catalana, dins el Banco Mediolanum Guitar BCN, ha afirmat estar "molt contenta" amb el resultat de l'àlbum i la relació que ha establert amb la discogràfica.
Bonet ha afirmat que aquest treball és una "continuïtat creativa" de la seva trajectòria, un disc concebut, creat i produït a Mallorca, i ha celebrat que hi continuï havent formats físics en un context com l'actual en el qual els hàbits d'escolta han canviat.
"No entenc els formats invisibles", ha dit la cantautora mallorquina després d'assenyalar que el físic té, a més, el component objecte per conservar-lo, i ha fet una defensa fèrria de les botigues de discos per perdre-s'hi durant hores.
9 TEMES
El disc 'L'aigua no cansa' consta de 9 temes, la majoria amb lletra de Maria del Mar Bonet, tot i que també inclou composicions de Toni Cuenca i Antoni Parera Fons, una peça de Mauro Pagani sobre un fragment del poeta grec Alcman de Esparta i la col·laboració del pianista cubà José María Vitier en el tema 'Lluna de pau'.
Bonet ha explicat que un dels temes 'S'aigo no', que parteix d'una cançó popular mallorquina, ha inclòs referències a la dana de València i les seves víctimes, en la qual parla de l'aigua en "un sentit dolorós".
L'artista ha criticat el "sistema vergonyós de determinats polítics d'amagar el cap sota l'ala i faltar al respecte a la gent que ha patit, que ha perdut familiars, els negocis i cases" en una situació que encara no s'ha resolt.
En el tema també aborda la violència masclista i ha dit que no ha fet més que escriure el que se sent al carrer: "Prou desinterès polític que no sigui per la cadira; no es cuida la gent, sinó les cadires".
Un altre dels temes, 'Blaus i sol de roses blanques', musica un poema de Blai Bonet, en un any en el qual es compleix el centenari del seu naixement, i a 'Lluna de pau' hi col·labora el músic cubà José María Vitier, una cançó que ha definit com "molt diferent".
Ha dit que actualment Cuba està "a la mirada d'un dictador mundial, que està com una cabra", en referència a Donald Trump, i ha afirmat que és un país que ha patit molt i on els músics ho passen malament.
"SEMPRE HE ESTAT EXIGENT" AMB LES CANÇONS
La cantautora ha dit que el cançoner popular ha estat sempre una de les seves inspiracions més grans, juntament amb la poesia, com és el cas de 'Cançó dels disbarats', en què a partir d'un tema popular del qual no recordava tota la lletra ha escrit una peça.
"Sempre he estat exigent" amb les cançons, ha dit Bonet, per qui escriure una cançó i millorar-la forma part de la feina d'un trobador i que per arribar a això cal escriure i escriure.
Bonet enceta a final de mes una gira al Palau de la Música Catalana, que la portarà per teatres i festivals fins a la tardor, amb dates icòniques com el 12 d'octubre al teatre L'Olympia de París, en un any en el qual al desembre farà 60 als escenaris.