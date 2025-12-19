Bombers Voluntaris critiquen a Barcelona el "maltractament" de la Generalitat i demanen drets

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Prop de 50 Bombers Voluntaris s'han concentrat aquest divendres al matí davant la seu de la Conselleria d'Interior a Barcelona per protestar contra el "maltractament" de la Generalitat i han demanat els mateixos drets que els funcionaris, ja que consideren que s'enfronten als mateixos riscos però amb unes condicions laborals diferents.
El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha llegit un manifest en què assegura que la Generalitat els té "desprotegits i nus", sense drets laborals i sense regularització a la Seguretat Social, malgrat ser indispensables en cas d'incendi, en les seves paraules.
"Això no és un voluntariat. Se'ns exigeix el mateix que als bombers funcionaris i ja som 410 companys en un conflicte que té el suport de la majoria de la plantilla", ha dit Sitjà.