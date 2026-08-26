Publicat 26/08/2026 13:37

Bombers treballen amb 15 dotacions en un incendi forestal i agrícola a Sarral (Tarragona)

Bombers treballa amb 15 dotacions en un incendi forestal i agrícola a Sarral (Tarragona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres amb 11 dotacions terrestres i 4 aèries en l'extinció d'un incendi de vegetació forestal i agrícola a Sarral (Tarragona), informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

L'avís l'han rebut a les 11.35 hores i prioritzen els treballs en el flanc dret, ja que és el que impulsa el foc i afecta a massa forestal.

Com a conseqüència d'aquest incendi, la carretera C-241d està tallada, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

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