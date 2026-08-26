Bombers treballen amb 15 dotacions en un incendi forestal i agrícola a Sarral (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres amb 11 dotacions terrestres i 4 aèries en l'extinció d'un incendi de vegetació forestal i agrícola a Sarral (Tarragona), informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'avís l'han rebut a les 11.35 hores i prioritzen els treballs en el flanc dret, ja que és el que impulsa el foc i afecta a massa forestal.
Com a conseqüència d'aquest incendi, la carretera C-241d està tallada, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).