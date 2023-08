Bombers treballa en l'extinció d'un incendi de vegetació a La Coma (Tarragona)

TARRAGONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han activat 23 dotacions terrestres i vuit mitjans aeris per a un incendi de vegetació a la zona de la Coma, a la Selva del Camp (Tarragona).

Segons ha informat el cos de bombers en un tuit recollit per Europa Press, es tracta d'un foc topogràfic, de baixa intensitat, empès per la marinada, i estan prioritzant el flanc esquerre perquè no vagi cap al fons del barranc, que és on es podria propagar.

S'ha rebut l'avís a les 15.37 hores, i Protecció Civil ha decretat el confinament de les cases disseminades properes a l'incendi.