Bombers treballa en un incendi a Ponts (Lleida) i n'estabilitza un altre a la Serreta (Barcelona)

LLEIDA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat treballa aquest diumenge per la tarda contra un incendi a Ponts (Lleida) i n'ha estabilitzat un altre a la Serreta, prop de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
El foc a Ponts, de les 17.45 aproximadament, crema massa morestal i hi treballen 17 dotacions, 5 d'elles aèries, informen els bombers via X.
A la Serreta ha estabilitzat un altre incendi que també implica massa forestal i que afecta unes 1,5 hectàrees segons dades provisionals d'Agents Rurals: hi segueixen 2 dotacions de Bombers, que han rebut suport d'ADF, i remullen la zona i apaguen punts calents.