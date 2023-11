BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte al migdia en un incendi d'una pila de fusta proper a massa forestal a Castellar del Vallès (Barcelona) amb 9 dotacions terrestres i una d'aèria.

"Intentem envoltar el foc perquè no penetri a la zona boscosa i no afecti edificacions aïllades properes", informen en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Bombers ha rebut l'avís del foc a les 13.31.