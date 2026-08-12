Bombers treballa amb 32 dotacions en un incendi forestal a Castellví de la Marca (Barcelona)

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 32 dotacions en l'extinció d'un incendi de vegetació forestal a la zona del Castellot, a Castellví de la Marca (Barcelona), ha informat el cos d'emergències en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Els bombers han rebut l'avís a les 16.26 hores d'aquest dimecres i treballen a la zona amb 25 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris amb l'objectiu de tancar la cua de l'incendi per evitar que les flames es propaguin.
Per aquest incendi el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 432 trucades, segons ha informat el 112 en una anotació a la mateixa xarxa social.