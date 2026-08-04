Bombers torna a demanar als excursionistes no apropar-se a la zona de l'incendi a Senet (Lleida)

LLEIDA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han tornat a demanar als excursionistes no apropar-se i evitar realitzar activitats a la zona de l'incendi a Senet (Lleida) aquest dimarts, tal com ho va fer aquest dilluns al migdia.
L'incendi segueix actiu, ja que les tempestes d'aquest dilluns han deixat aigua "insuficient" i, per a aquest dimarts, es mantenen les condicions d'inestabilitat a la zona, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Es treballa sobre un perímetre de 80 hectàrees, amb un potencial possible de 270 i les prioritats són evitar l'obertura del flanc dret en direcció a la Vall de Boí i Cavallers (Lleida), i que un nou possible pirocúmul no provoqui focus en el flanc esquerre.