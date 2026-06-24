Bombers són optimistes sobre el foc a Sant Quirze de Safaja (Barcelona) si el temps no canvia

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen preventivament aquest dimecres per la tarda el confinament de veïns de Sant Quirze de Safaja (Barcelona) per l'incendi forestal declarat, però són optimistes "si les condicions meteorològiques no canvien en les properes hores".
El cap de suport de Bombers, Robert Zaera, ha declarat als periodistes que el més preocupant és "l'últim terç del flanc esquerre" del foc, per evitar que aquest flanc s'obri més i s'apropi a la població confinada, encara que aquesta part de les flames pot quedar estabilitzada durant la tarda.
Ha afegit que el gran problema és l'orografia, que complica l'extinció del foc, que "ha començat en un punt baix, prop de la carretera" BV-1341.