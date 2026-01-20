Bombers seguirà buscant aquest dimarts a la nit amb drons al desaparegut a Palau-sator (Girona)

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han explicat que aquest dimarts a la nit seguiran amb la recerca d'un home arrossegat per l'aigua en una riera de Palau-sator (Girona) amb un equip de drons amb suport terrestre i un comandament del Grup d'Actuacions Especials (GRAE).
Aquest dimarts a la tarda els Bombers han paralitzat la recerca per via terrestre a causa de l'alt cabal del riu, encara que han mantingut els treballs per aire, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Està previst que aquest dimecres s'incorpori un equip subaquàtic del GRAE i un helicòpter d'aquesta mateixa unitat i, de moment, tampoc s'ha localitzat el vehicle que el desaparegut conduïa quan l'ha arrossegat l'aigua de la riera.