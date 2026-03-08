Bombers segueix aquest diumenge la recerca de l'home desaparegut a Llinars del Vallès (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat manté actiu aquest diumenge el dispositiu de recerca del conductor d'una furgoneta trobada aquest divendres entre la riera Giola i el riu Mogent a Llinars del Vallès (Barcelona) durant el temporal de pluja que ha afectat a Catalunya.
Segons han apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press en el dispositiu de recerca participen una vintena de dotacions, entre elles unitats subaqüàtiques, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), drones i gossos de la unitat canina.
Aquest dissabte la recerca es va realitzar amb l'helicòpter en un radi de 30 quilòmetres fins a arribar al mar a la zona del Besòs (Barcelona), on desemboca el riu, segons va explicar en declaracions als mitjans el sotsinspector del cos, Héctor Serrat.