Bombers reprèn la cerca de la desapareguda a Ullastrell (Barcelona) amb 12 dotacions

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest diumenge al matí amb 12 de les seves dotacions el dispositiu de cerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges de dimarts.

Treballen amb els mateixos recursos que dissabte: maquinària pesada, drons, equips de Prevenció Activa Forestal (Epaf) i unitats subaqüàtiques del Grup d'Actuacions Especials (Grae), informa Bombers en un tuit, recollit per Europa Press.

En un vídeo adjunt, l'oficial de Bombers, Roger Llinàs, ha explicat que a la zona hi ha una "enorme acumulació tant de sediments com de vegetació", per la qual cosa la seva idea és reforçar les pròximes actuacions amb més maquinària pesada.

Ha indicat que "val la pena concentrar esforços" a la riera de Gaià, si bé continuaran revisant tot el riu Llobregat.

Ha recordat que la desapareguda "va intentar creuar la riera de Gaià en un tot terreny" que va ser arrossegat per l'aigua i que anava al costat d'un home, el cadàver del qual es va trobar atrapat dins del cotxe l'endemà.