LLEIDA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han rebut 25 avisos a comarques de Lleida de 17.30 a 18.30, aproximadament, relacionats amb les tempestes d'aquest dissabte a la tarda.

Són avisos per calçades, carrers i baixos inundats i per branques d'arbre caigudes, informen els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press.

I el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la circulació té pas alternatiu a l'N-230 a Pont de Suert per inundació de la calçada.