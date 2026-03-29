Bombers rep 170 avisos pel fort vent a Catalunya fins a les 10.30 hores d'aquest diumenge

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut 170 avisos pel fort vent a Catalunya entre les 20 hores del dissabte i les 10.30 hores d'aquest diumenge, segons ha informat el cos d'emergències en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La majoria dels avisos s'han registrat a la Regió d'Emergències de Girona, un total de 150, les més rellevants a les 21.42 hores del dissabte a l'Escala, per un petit foc forestal, i a les 10.28 hores d'aquest diumenge a Vall-llobrega i Palamós per la caiguda d'elements sobre alguns cotxes.
A la Regió d'Emergències Centre s'han rebut 9 avisos, un d'ells a les 9 hores d'aquest diumenge després de volar, per segona vegada, la teulada de la nau de la brigada municipal.
La resta d'avisos es corresponen a la Regió d'Emergències de Lleida (3); Regió Metropolitana Sud (2), Tarragona (3) i Terres de l'Ebre (3).
Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 10 hores d'aquest diumenge un total de 231 trucades que han generat 161 expedients relacionats amb l'episodi de vent, la majoria per incidents a Castell-Platja d'Aro (21), l'Escala (14) i Palamós (12).