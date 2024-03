Bombers reben 37 avisos per vent a Catalunya des de dijous i el temporal afecta les platges

BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

Bombers han rebut 37 avisos per vent a Catalunya des de dijous a le 13.45 fins a aquest divendres a les 19.35, sobretot per arbres caiguts i possibles afectacions de façanes, informen en un missatge d'X' recollit per Europa Press.

A més, les ones que provoca el temporal aquest divendres han afectat gran part del litoral català, fins a minimitzar la sorra de platges d'arreu de Catalunya.

Quant als 37 avisos per vent des de dijous, s'han donat a les Regions d'Emergències (RE) de Girona (12), Nord (11), Sud (8), Centre (2), Terres de l'Ebre (2), Tarragona (1) i Lleida (1).