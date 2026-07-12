Bombers prioritza que els flancs de l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona) no arribin a la població

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballaran durant la nit de diumenge a dilluns per perimetrar l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona), que ha arrasat 114,82 hectàrees majoritàriament de terreny forestal, segons un comunicat de les 23.00.
Prioritzen tancar els flancs per evitar que s'obrin en direcció a les diferents urbanitzacions i nuclis disseminats, mentre es manté el confinament preventiu dels municipis des de la tarda.
L'incendi continua així actiu, amb un potencial que "podria superar les 2.000 hectàrees", i durant la nit hi haurà 270 efectius i 86 dotacions terrestres.
L'inspector de Bombers Oriol Corbella ha dit que es donarà per estabilitzat quan hi hagi "la seguretat que els dos flancs no es poden obrir per fer noves carreres en direcció a les diferents urbanitzacions" confinades.
Els confinats són 2.500 persones dels municipis d'Aiguamúrcia, la Llancuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix: concretament, de Ranxos de Bonany, Bon Any, Valldossera, Can Llenes, Mas Gassons, El Mas Vermell i Pontons.
També segueix totalment restringida la circulació de la carretera T-244 entre Aiguamúrcia i Querol.