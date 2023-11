Bombers preveu treballar fins la nit en el foc encara actiu a Montcada i Reixac (Barcelona)

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat preveuen treballar fins aquest dissabte a la nit en l'extinció de l'incendi actiu des de primera hora en una nau de reciclatge al polígon de Can Cuiàs de Montcada i Reixac (Barcelona).

El foc no ha provocat ferits i no té risc de propagació, i se'n desconeixen les causes de l'origen, han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press.

Es tracta d'un servei "molt lent i que portarà hores" perquè dins de la nau, de 1.500 metres quadrats, hi ha 60 tones de plàstic i 20 de cartró que dificulten les tasques d'extinció.