Bombers no preveu extingir aquest diumenge l'incendi controlat de Vilanova (Barcelona)

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat no preveu extingir aquest diumenge l'incendi de l'empresa distribuïdora de clor a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que va obligar a confinar 5 municipis, encara que el foc va quedar controlat dissabte per la tarda.

És possible que l'estructura de la nau col·lapsi a causa dels danys del foc, i per això no es pot accedir a tots els residus de clor, informen fonts de Bombers aquest diumenge a Europa Press.

Aquest diumenge, 6 dotacions retiren les restes del clor a què sí poden accedir, i els posen en contenidors en una zona segura perquè es refredi.