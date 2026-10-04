Bombers no constaten "cap servei greu" per les pluges a Catalunya fins a les 2.30 de diumenge

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen la nit de dissabte a diumenge en emergències per les pluges amb l'objectiu de resoldre els serveis més urgents, prioritzant els salvaments de persones, i no constaten "cap servei greu".
En un missatge a X sobre les 3.30, també destaquen que revisen punts inundables amb equips formats per personal de parc i efectius del GRAE i del GRAF.
Des de l'inici de l'episodi fins a les 3 de la matinada han rebut 682 avisos relacionats amb la pluja (151 d'ells, de 2.00 a 3.00): 439 són de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, 239 de la Nord, 3 de la de Girona i 2 de la Centre.