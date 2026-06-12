Bombers manté 9 dotacions en el dispositiu de recerca del menor desaparegut a Roses (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen des d'aquest divendres a primera hora 9 dotacions del cos en el dispositiu de recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses (Girona), han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els equips d'emergència i de rescat busquen des d'aquest dijous al menor després que aquest dimecres es perdés amb moto d'aigua després de sortir amb un grup en una excursió guiada per Roses (Girona) i ser vist per última vegada aquest dimecres sobre les 21 hores.
El menor estava amb la resta del grup a l'altura de l'Almadrava i cala Canyelles i els equips d'emergència han intensificat la recerca en la costa per tractar de trobar-lo.