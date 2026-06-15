Publicat 15/06/2026 08:32

Bombers manté dotacions als incendis de Cervià de les Garrigues, Sanaüja i Ponts (Lleida)

Arxiu - El foc a Ponts (Lleida)
@BOMBERSCAT

LLEIDA 15 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns dotacions als incendis que aquest diumenge han afectat Cervià de les Garrigues, Sanaüja i Ponts (Lleida).

En concret, a l'incendi a Cervià de les Garrigues (ja estabilitzat), el dispositiu d'extinció comptarà amb 16 vehicles terrestres, 2 unitats de comandament i mitjans aeris de suport, ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Als incendis de Sanaüja (donat per controlat) i de Ponts (també estabilitzat), els Bombers estaran al lloc amb 3 unitats respectivament "per remullar la zona".

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