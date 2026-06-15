Bombers manté dotacions als incendis de Cervià de les Garrigues, Sanaüja i Ponts (Lleida)

LLEIDA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns dotacions als incendis que aquest diumenge han afectat Cervià de les Garrigues, Sanaüja i Ponts (Lleida).
En concret, a l'incendi a Cervià de les Garrigues (ja estabilitzat), el dispositiu d'extinció comptarà amb 16 vehicles terrestres, 2 unitats de comandament i mitjans aeris de suport, ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Als incendis de Sanaüja (donat per controlat) i de Ponts (també estabilitzat), els Bombers estaran al lloc amb 3 unitats respectivament "per remullar la zona".