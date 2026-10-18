Bombers localitza el cos de la dona arrossegada per una riera a Cabrera de Mar (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest diumenge el cos sense vida de la dona que aquest dissabte va ser arrossegada per una riera a Cabrera de Mar (Barcelona), durant l'episodi de pluges intenses que va afectar principalment la costa central de Catalunya.
Segons ha informat l'alcalde, Òscar Fernández, han localitzat el cos de la dona en l'espigó del port de Premià de Mar (Barcelona), durant el matí d'aquest diumenge després dels treballs que han mantingut des del dissabte i durant tota la nit.
Els fets es van produir quan una família intentava creuar la riera prop del després de sortir del pavelló de la localitat, i la dona, de 35 anys i veïna de Cabrera de Mar, va caure en ella i va ser arrossegada per l'aigua.
"Quan plovia tan fort, es va demanar que no se sortís del pavelló municipal. Sembla ser que va haver-hi persones que van decidir sortir malgrat la pluja, i es va intentar creuar la riera quan queien 60 litres en 40 minuts", ha explicat l'alcalde.
Per la seva banda, la inspectora dels Bombers Rat Puigverd ha detallat que han estat durant tota la nit treballant i que aquest matí, amb la llum del dia, han intensificat la recerca en la riera fins al mar.
Després de no trobar-la en la riera, han ampliat la recerca en el mar, on han trobat el cos sense vida; també ha dit que s'han trobat objectes personals en la riera, però que no han pogut confirmar que anessin de la dona morta.
MINUT DE SILENCI
Fernández ha informat que tant l'ajuntament de Cabrera com el de Malgrat lamenten la pèrdua i decretaran dol oficial i convocaran sengles minuts de silenci en tots dos municipis aquest dilluns.
També ha cridat a no menysprear els avisos que s'emeten des de la Generalitat i els ajuntaments: "Un xàfec no es pot menysprear i pot comportar conseqüències fatals com les quals hem comprovat avui".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Viñolas, ha lamentat la notícia i ha demanat responsabilitat quan s'emeten els avisos: "Sé que moltes vegades alarmen, però hem de ser conscients que de vegades tenen els efectes que hem patit avui".