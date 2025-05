Bombers investiga la caiguda d'un bloc de formigó en un centre comercial de Sabadell (Barcelona)

L'home que ha mort anava acompanyat de la seva parella, que no ha patit danys

SABADELL (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

Bombers de la Generalitat està estudiant les causes de la caiguda d'un bloc de formigó d'un centre comercial de Sabadell, que ha provocat la mort d'un home de Rubí (Barcelona) aquesta dimarts a la tarda.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el sotscap de l'operatiu de Bombers, Jordi Massaguer, que ha afegit que la placa mesurava uns sis metres d'ample per 12 d'alt, i el pes no s'ha pogut calcular encara perquè en la seva part central contenia un material d'aïllament que li llevava "una mica de massa".

En arribar, els Bombers han decidit desallotjar la nau afectada i la que estava al costat, que tenia la mateixa tipologia constructiva, i en veure que el risc estava controlat i no hi havia perill per a altres persones, s'ha retirat el tros de formigó amb una grua especialitzada per retirar el cos de la persona morta.

La víctima anava acompanyada de la seva parella, que ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però se li ha donat l'alta en el mateix lloc i està sota l'atenció de l'equip de psicòlegs.

L'incident ha passat sobre les 15.22 hores en el complex Via Sabadell, i els bombers han mobilitzat set dotacions i han desallotjat el centre comercial a les 16.40 hores; a més, Protecció Civil ha activat el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat).

ALCALDESSA DE SABADELL

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha enviat les seves condolences a la família de l'home mort, i ha agraït als bombers i als serveis d'emergències el seu treball en "actuacions que no són fàcils".

Finalment, ha afegit que l'equip d'arquitectes municipals estan avaluant el conjunt de l'estructura per esclarir les causes del despreniment.