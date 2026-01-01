Bombers de la Generalitat intervenen en una desena d'incendis en habitatges durant l'Any Nou

També han atès 14 focs en contenidors i 20 accidents de trànsit
BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat han intervingut durant l'Any Nou en una desena d'incendis en habitatges, tots ells resolts sense conseqüències greus, ha informat el cos aquest dijous a la tarda en un comunicat.
Cap a les 15.15 hores, Bombers han intervingut en l'incendi en una habitació en un pis de la primera planta d'un edifici de planta baixa i tres pisos al carrer Barcelona de Banyoles (Girona).
S'han activat 7 dotacions que han apagat el foc, confinat en una habitació, i han revisat la resta del pis, afectat pel fum i la temperatura, així com totes les plantes de l'immoble per confirmar que tots els veïns havien sortit a l'exterior.
Fins al lloc es van desplaçar també quatre ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat, que han atès a 2 persones afectades: un home en estat lleu que no ha estat traslladat i una dona, en estat menys greu, evacuada a l'Hospital Trueta de Girona.
Finalitzades les labors d'extinció han iniciat les labors de ventilació; el pis afectat i un de l'entresol no podran estar habitats aquesta nit.
FOC EN UNA XEMENEIA
Hores abans, a les 10.20 hores, han intervingut en l'extinció d'un incendi en la xemeneia d'una casa de planta baixa i dos pisos del carrer Costa del Castell de Prades (Tarragona).
Els efectius han muntat una línia d'aigua per extingir l'incendi en el tub de la xemeneia des de la teulada i han ventilat la segona planta, afectada pel fum, ja que la caixa de la xemeneia d'obra s'havia trencat a causa de l'augment de la temperatura.
Així mateix, han monitorizado les temperatures amb la càmera tèrmica fins a confirmar que no revesteix cap perill i no hi ha hagut que lamentar danys personals; fins al lloc s'han desplaçat 3 dotacions que, a la seva arribada s'han trobat els inquilins de la casa en l'exterior de l'habitatge.
INCENDIS EN NIT DE CAP D'ANY
Els bombers han actuat en un incendi que ha afectat al menjador d'un pis a Tortosa (Tarragona) a les 4.07 hores de la matinada, pel qual s'han vist afectades tres persones i una d'elles ha estat evacuada pel SEM, i un incendi en un local de Sant Just Desvern (Barcelona) en el qual ha cremat la campana de la cuina i una persona ha estat evacuada pel SEM.
També van actuar a les 22 hores de la nit d'aquest dimecres amb 8 dotacions en l'incendi d'un àtic en un bloc de sis plantes de Martorell (Barcelona), que no va deixar ferits però va obligar a fer confinaments i evacuacions preventives i, d'altra banda, també en l'incendi d'una habitació d'hotel a Blanes (Girona), pel qual es va procedir a evacuar l'establiment.
Els Bombers han atès 14 incendis de contenidors, sense haver-hi simultaneïtat en cap lloc concret, destacant en aquest sentit els tres avisos per incendis de contenidors a Reus (Tarragona) a les 8.22 hores.
ACCIDENT MORTAL
En l'àmbit de la mobilitat, els Bombers han actuat en vint accidents de trànsit, dels quals cal destacar l'accident mortal de les 23.43 hores a Malgrat de Mar (Barcelona), en la carretera N-II, amb un vehicle implicat que va cremar completament.
Per aquest accident es van mobilitzar 4 dotacions dels Bombers, que van realitzar l'extinció de l'incendi i el control de riscos.