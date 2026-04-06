Bombers de la Generalitat fa 11 rescats en el medi natural les últimes 24 hores

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han fet 11 rescats de 12 persones les últimes 24 hores en el medi natural a Catalunya, al final de les vacances de Setmana Santa, el qual suposa un augment de serveis d'aquest tipus coincidint amb l'augment de la mobilitat i les activitats.
Des de divendres han realitzat 42 salvaments en el medi natural durant aquests dies festius, informen aquest dilluns en un comunicat.
Els rescats de les últimes 24 hores s'han fet a persones ferides o indisposades, a més d'una que s'havia perdut, a Begues (dos rescats diferents), Collbató, Viladrau, Sant Vicenç dels Horts, Gelida, Centelles (Barcelona), Palamós, Queralbs (Girona), Cornudella de Montsant (Tarragona) i Ribera d'Urgellet (Lleida).