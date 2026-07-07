Bombers frena el flanc dret de l'incendi de Sentmenat (Barcelona) tot i que segueix "actiu"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha afirmat que han aconseguit frenar el flanc dret de l'incendi de Sentmenat (Barcelona) i insisteix que l'incendi "encara no està estabilitzat, està actiu, però que els punts que preocupaven estan més estables".
En declaracions a la premsa, ha dit que durant la tarda d'aquest dimarts hi ha hagut represes en el perímetre i afectació a una construcció en el flanc esquerre de l'incendi; també ha dit que la inestabilitat del flanc dret l'han "pogut aguantar", i que l'objectiu era que el foc no s'anés cap a Sant Feliu de Codines (Barcelona).
Ha afirmat que han hagut d'activar l"evacuació horitzontal" a la urbanització d'El Farell, és a dir, tenir a la ciutadania concentrada en un punt segur dins de la mateixa urbanització, i Borrell assenyala que al llarg d'aquesta tarda es plantejarà la situació de les persones a El Farell, perquè puguin tornar a les seves cases.
"Mantenim el confinament actiu però a les 21 farem un replantejament de les poblacions afectades. Segurament l'aixecarem però hem de parlar-ho amb tranquil·litat, i a veure quins sí i quins no, perquè la gent pugui tornar a casa", diu.
ALTRES INCENDIS
Quant a la resta d'incendis a Catalunya, s'ha referit al de Torrefeta i Florejacs (Lleida), el qual diu que té un "potencial molt gran" i que l'objectiu ha estat tancar el flanc dret i evitar que entrés a la massa forestal; explica que s'ha pogut estabilitzar i que, si no canvia res, es podrà donar per controlat aquest mateix dimarts.
Sobre l'incendi de Carme (Barcelona), assegura que durant aquest dimarts "s'ha comportat molt bé" i que només hi ha hagut una represa en un punt no crític; afirma que ha afectat unes 500 hectàrees i diu que en aquests moments està estabilitzat i que, si va bé, passarà a estar controlat al llarg de la tarda.
En aquest mateix sentit s'ha pronunciat respecte de l'incendi a les Gavarres (Girona), ja que assegura que "si no hi ha cap canvi" aquest dimarts sobre les 21 hores també es podrà donar per controlat.
RESTRICCIONS
La sotsdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, assegura que l'onada de calor actual "durarà dies" i que, davant d'això, a la reunió d'aquest dimarts del Comitè Tècnic han fet la proposta d'incloure alguns punts més en la resolució publicada sobre restriccions pel perill extrem d'incendi forestal.
Assegura que en els municipis que es trobin en el nivell 4 del Pla Alfa s'ha resolt incorporar com a mesures la suspensió de celebracions de festes i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o ús de foc associat a aquestes celebracions.
També assenyala que es prohibeix l'ús de material pirotècnic de "qualsevol categoria" a les zones fora dels nuclis urbans, i recorda que a les zones properes a zones forestals aquestes qüestions ja estan subjectes a autorització o prohibició.