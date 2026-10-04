Bombers finalitza la recerca del desaparegut de Pineda de Mar (Barcelona) i la reprendrà aquest dilluns

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han finalitzat aquest diumenge després de la posta de sol el dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar (Barcelona) després de les fortes pluges, amb la previsió de reprendre'l aquest dilluns a partir de la sortida del sol.
Ho ha assegurat aquest diumenge el cap del Cos dels Bombers, David Borrell, en una compareixença a la seu del Departament d'Interior amb la sotsdirectora general de Coordinació i gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé.
Els bombers han rebut l'avís a les 8.45 del matí després que un testimoni alertés que una persona havia caigut a la riera que passa per la localitat i havia estat arrossegada pel corrent, i han registrat tota la riera amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra sense èxit.