Bombers evacuen a 14 excursionistes sorpresos per una allau, tres ferits lleus, en Malniu (Girona)

GIRONA 21 des. (EUROPA PRESS) -
Un grup de 14 persones s'ha vist sorprès aquest diumenge per una allau en Malniu (Girona) quan es dirigien al refugi d'Engorgs, amb el resultat de tres ferits amb afectacions lleus que han estat trasllats a l'Hospital de la Cerdanya.
Segons han informat Bombers de la Generalitat en un apunt en 'X' recollit per Europa Press, a les 13.29 hores el servei d'emergències 112 ha rebut l'avís d'una allau que no ha atrapat a cap dels excursionistes, però sí ha causat ferides lleus a tres d'ells que han estat hospitalitzats, mentre la resta del grup ha estat evacuat.
Bombers ha mobilitzat sis dotacions i els ferits lleus han estat evacuats en helicòpter; posteriorment, a les 18 hores, s'ha baixat a tot el grup en vehicles lleugers.