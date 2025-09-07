Bombers creu que la vegetació "ha esmorteït" l'autocar bolcat a Santa Susanna (Barcelona)

Els dos ferits greus i el menys greu "d'entrada no semblaven crítics"
PINEDA DE MAR (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)
El cap d'intervenció de Bombers de la Generalitat, Pep Colàs, ha explicat aquest diumenge que l'autocar bolcat al matí a Santa Susanna (Barcelona), que ha deixat dos ferits greus i un menys greu, ha caigut per un terraplè cobert de vegetació, la qual cosa "ha esmorteït" la caiguda.
En declaracions al poliesportiu de Pineda (Barcelona) on s'ha atès psicològicament els afectats, ha dit que el vehicle s'ha desplaçat uns 30 metres fins al punt on ha bolcat lateralment, després de no girar en una corba a l'esquerra, i que tots els passatgers havien sortit del vehicle en arribar els serveis d'emergència.
El cap regional operatiu de la Regió Policial Metropolitana Nord, Carles Corbacho, ha explicat que "s'està investigant" i encara no poden determinar les causes de l'accident.
L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha dit que no creu que aquest punt de la carretera sigui un "punt conflictiu" (va haver un accident a la zona l'any passat) i també ha destacat l'efecte positiu de la vegetació per esmorteir l'impacte.
10 TRASLLATS A HOSPITALS
La sotscap territorial del SEM a la regió sanitària de Girona, Marisol Querol, ha confirmat que han estat 53 les persones ateses, de les quals 10 han estat traslladades a hospitals, amb dos ferits greus i un menys greu que "d'entrada no semblaven crítics".
També ha parlat el tècnic de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, que ha assegurat que personal de l'operadora de l'autobús s'hi ha desplaçat.
DE DIVERSES NACIONALITATS
A més, han facilitat un transport alternatiu als passatgers per continuar el trajecte o tornar als seus punts d'origen.
Ha afegit que a l'autobús viatjaven persones de diverses nacionalitats, ja que era un autobús de línia, i que la majoria continuaran el seu camí cap a Barcelona, on havia d'acabar la ruta.