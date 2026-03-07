Bombers busca el desaparegut a Llinars (Barcelona) en un radi de 30 quilòmetres fins al mar

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLINARS DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)
Efectius de Bombers de la Generalitat segueixen buscant aquest dissabte al migdia al conductor d'una furgoneta trobada aquest divendres entre la riera Giola i el riu Mogent a Llinars del Vallès (Barcelona), un dispositiu que es realitza amb l'helicòpter en un radi de 30 quilòmetres fins a arribar al mar a la zona del Besòs (Barcelona), on desemboca el riu.
Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el sotsinspector del cos, Héctor Serrat, que ha afegit que la recerca també s'està realitzant en un radi de 8 quilòmetres des del punt on va ser arrossegat el vehicle fins a la resclosa a la zona de Montmelò, amb binomis a peu de la unitat subaqüàtica i del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), que compten amb el suport de drons i la unitat canina.
Fins ara, l'única cosa que han trobat han estat peces de roba que s'estan descartant contínuament: "No hem trobat cap indici que ens indiqui que la persona pot estar en el tram del riu", ha explicat Serrat.
De fet, ha situat com a possibilitat que la persona hagi estat arrossegat fins al mar ja que el nivell de l'aigua ha baixat amb "molta intensitat", si bé la furgoneta va ser arrossegada 1,5 quilòmetres.
Sobre la situació en les properes hores, el sotsinspector ha apuntat que la previsió és continuar amb el pla establert --en el qual participen uns 36 efectius-- i en cas que les previsions meteorològiques es compleixin, es pot produir una "baixada significativa" del cabal del riu, la qual cosa permetria les tasques de recerca.