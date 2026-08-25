Bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen en un incendi a Canyelles (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona i els de la Generalitat estan treballant la tarda d'aquest dimarts en l'extinció d'un incendi al barri de Canyelles de Barcelona, prop de Collserola.
Bombers de la Generalitat ha informat a Europa Press que han desplaçat a la zona 5 mitjans aeris i 3 vehicles d'aigua, així com personal del GRAF, que treballen principalment en el flanc dret de l'incendi.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut, cap a les 15.45 hores, 380 trucades d'avís, informa en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.