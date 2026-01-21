Bombers atribueix l'accident de tren a Gelida (Barcelona) a una esllavissada pel temporal

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha atribuït a una esllavissada pel temporal a Catalunya el descarrilament d'un tren de la línia R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona) després de la caiguda d'un mur de contenció, que s'ha saldat amb la mort del maquinista.
Ho ha dit aquest dimarts en una atenció als mitjans en una zona propera al lloc del sinistre, en què ha explicat que en total hi havia 37 persones en el comboi "que han resultat afectades de diferent consideració", amb 4 ferits greus confirmats i 1 persona que ha quedat atrapada, en les seves paraules.
"Ara mateix hem tret a totes les persones del tren, estem treballant amb el SEM, amb Mossos i amb la resta d'operatius per retirar totes les persones i seguir revisant-ho tot", ha destacat Gallardo.