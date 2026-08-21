Bombers atenen 41 avisos per pluja entre les 19.30 hores de dijous i les 7 hores d'aquest divendres

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rebut 41 avisos per incidents relacionats amb les pluges a Catalunya des de les 19.30 hores de dijous fins a les 7 hores d'aquest divendres, segons ha informat el cos d'emergències en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
La major part dels avisos s'han registrat a la regió d'emergències de Tarragona, amb un total de 16, seguida de la Metropolitana Nord, amb 7; la Metropolitana Sud, amb 6; Girona, amb 4; Central i Lleida, amb 3 respectivament, i Terres de l'Ebre, on se n'han rebut 2, la qual cosa fa un total de 135 des de les 14 hores del dijous.
Els Bombers aclareixen que no hi ha hagut cap servei destacat, atès que la majoria han estat relacionats amb el mobiliari urbà, cablejat elèctric, i arbres o branques caiguts o en perill de caure a la via pública.