Bombers atenen 139 avisos per pluja i neu fins a les 18 d'aquest dissabte

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat ha atès 139 avisos aquest dissabte, de 6 a 18 hores, per fets relacionats per la pluja i neu a Catalunya que han obligat a activar els plans Inuncat i Neucat.
Són avisos per despreniments, acumulacions d'aigua i altres incidències, i en zones de muntanya han fet tasques de prevenció i vigilància, informen via X.
A la Regió d'Emergències de Lleida han fet 42 atencions, a la de Tarragona 40, a la Sud 23, a la Nord 19, a la Centre 14, a la de Terres de l'Ebre 1 i a la de Girona cap.