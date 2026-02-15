Bombers atén més de 100 avisos pel vent a Catalunya des de la nit d'aquest dissabte

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès més d'un centenar d'avisos relacionats amb l'episodi de vent a Catalunya des de la nit d'aquest dissabte, elevant a 842 l'acumulat de serveis gestionats des de l'inici del temporal divendres passat a la nit.
La regió de Girona ha concentrat el major volum d'activitat en les últimes hores amb 44 avisos, mentre que en el còmput total del cap de setmana les regions d'emergències més afectades han estat la Metropolitana Sud (Barcelona) amb 213 incidències, Terres de l'Ebre (Tarragona) amb 192 i Tarragona amb 158 actuacions.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que les ratxes de vent perdin intensitat durant el dia i Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per onatge.